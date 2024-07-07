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الأحد، 07-07-2024 06:32 ص

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من رام الله

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الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة سلواد شرق رام الله، واعتقلت 16 فلسطينيا على الأقل.

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وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت سلواد ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت عددا كبيرا من منازل الفلسطينيين، تخللها تحطيم وتخريب محتويات المنازل المستهدفة، واحتجاز اصحابها في العراء واجراء تحقيقات ميدانية معهم، والاعتداء على بعضهم بالضرب، وتحطيم زجاج عدد من السيارات، واعتقلت  16 شابا، بحسب المصادر، وهم: سائد داهس، ويوسف الغول، و لطفي خروفة، وعلاء الخراز، وسيف عزات، ورامي الصالحي، وعدي عمر، ومعتز أبو العز، ومحمد أبو العز، وحسن تيسير، وتامر مرشد، وموسى مرشد، وفراس فردة، ومحمد عاهد، وعمر عبد الغني، ومحمد حسن مفرح.


 




 

 


 

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