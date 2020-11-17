الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا ومستوطنون يعتدون على اراض في بيت لحم

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، 16 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بعد عمليات دهم وتفتيش.

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وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران، مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الستة عشر بزعم أنهم مطلوبون .

من جهة اخرى، نصب مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم، خيما في أراضي مواطنين فلسطينيين في بلدة بتير غرب مدينة بيت لحم، بهدف الاستيلاء عليها. واوضح مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية في بيان، أن مجموعة من المستوطنين المتطرفين قاموا بنصب الخيمة في منطقة الخمار شمال شرق البلدة، لأغراض التوسع الاستيطاني الاسرائيلي.



وأشار الى أن المنطقة المذكورة تتعرض منذ فترة إلى هجمة استيطانية شرسة، تمثلت في نصب كرفانات وخيم وشق طرق، موضحا ان المواطنين الفلسطينيين تصدوا للمستوطنين، واستطاعوا ازالة كل هذه التعديات .



