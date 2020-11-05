الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضفة والقدس

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس، 17 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، كما اقتحمت بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس، وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين الفلسطينيين.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن بيت لحم وطولكرم ورام الله والبيرة وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين السبعة عشر بزعم أنهم مطلوبون.

من جانبه، اوضح رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في بيان، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها فرق هندسية، اقتحمت البلدة وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين.

وأضاف عازم إن الاحتلال يهدد بإزالة سارية العلم الفلسطيني التي يصل ارتفاعها الى 17 مترا والمنصوبة في "ساحة البيادر" بالبلدة، وهي منطقة مصنفة "ب" وفقا لاتفاق أوسلو، بذريعة أنها تزعج المستوطنين المتطرفين اليهود.



من جهة اخرى، طرد مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم، رعاة أغنام فلسطينيين، أثناء رعيهم أبقارهم في المراعي المفتوحة واعتدوا على مواشيهم شرق عين الحلوة بالأغوار الشمالية المحتلة.



