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الثلاثاء، 15-12-2020 10:32 ص

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة

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الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 17 مواطنا فلسطينيا من الضفة، بينهم والدا الشهيد محمد كنعان.

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ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، تسعة مواطنين فلسطينيين من بلدة العيسوية.


كما اعتقلت قوات الاحتلال والدي الشهيد محمد فتحي كنعان، بعد ان داهمت منزلهما في بلدة حزما وفتشته وعبثت بمحتوياته.


وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين الفلسطينيين من مخيم العروب.


وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين جهاد النحاس من مدينة البيرة، وإبراهيم شماسنة من بلدة بيرزيت.


وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين منتصر رياض أبو سرور (24 عاما)، وحمزة عبد العزيز أبو سرور (26 عاما)، من مخيم عايدة.


 




 

 


 

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