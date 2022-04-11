الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 17 مواطناً فلسطينيا من الضفة.



ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين ، وهم: الأسير المحرر عزمي منصور، وفضل الكردي، وفادي عامر، ورامي القني، وعادل حلاوة، وزياد عامر، وثائر وليد عامر من قرية كفر قليل.



ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة ، وهم: فايز ربايعة ومحمد يعيش ربايعة، من بلدة ميثلون، والأسير المحرر مصطفى عيد ذيب جواد.



ومن الخليل، اعتقلت خمسة ، وهم: حمزة سعيد أبو حسين (19 عاما)، وبلال محمد خليل عبد العزيز (34 عاما)، من مخيم العروب شمالا، والطفلين عبيدة عماد حسن الراعي (16 عاما)، وأحمد عماد أبو شرار (16عاما)، والمواطن اسماعيل طلب النطاح (50 عاما) من بلدة إذنا.



ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر علي عصام سياغة (23 عاماً)، من بلدة سلواد.



ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شادي طلوزي (44 عاما) من مخيم طولكرم.

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