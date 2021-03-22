الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 17 مواطنا فلسطينيا في حملة دهم واسعة شنتها في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

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وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن بيت لحم والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.

من جهة اخرى، قالت صحيفة يديعوت أحرنوت في عددها الصادر اليوم، إن السلطات الإسرائيلية تبلور خططًا لتسوية قضيّة قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المهدّدة بالتهجير، أبرزها نقل أهاليها إلى مكان مجاور أوسع.



ووفقًا للصحيفة الاسرائيلية فإن المكان الجديد الذي سينقل إليه أهالي القرية مجاور للموقع الحالي، ويفصل بينها الشارع الرئيس.



يذكر أن محكمة الاحتلال العليا أصدرت قرارًا بإخلاء القرية قبل عامين، وتوعّد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أكثر من مرّة بإخلائها، إلا أن القرار أثار غضبًا فلسطينيًا وأوروبيًا واسعًا. ويشكّل موقع القرية الحالي وصلًا بين القدس وأريحا، وتهجيرها يعني القضاء على احتمال قيام دولة فلسطينيّة غير مقطّعة الأوصال في هذه المنطقة.



