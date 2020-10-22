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الخميس، 22-10-2020 02:52 م

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا بالضفة الغربية

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 18 فلسطينيا بحملة دهم واسعة في انحاء مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

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وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف النيران مناطق متفرقة مدن الخليل وبيت لحم ونابلس وطوباس ورام الله وجنين واعتقلت المواطنين الثمانية عشر بزعم أنهم مطلوبون .


من جهة اخرى، أخطرت سلطات الاحتلال بوقف البناء في منزل قيد الانشاء في بلدة تقوع شرق مدينة بيت لحم، وهدمت غرفة زراعية و"عريش" في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بحسب مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية.


كما هدمت جرافات وآليات الاحتلال اليوم، خيام أهالي قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير في منطقة النقب داخل اراضي 48 للمرة 179 على التوالي، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا من أهالي القرية.



 




 

 


 

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