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الأحد، 19-05-2024 11:27 ص

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، 18 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال وصحفي.

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وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي مشترك اليوم، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، وطولكرم، ونابلس، وبيت لحم، والقدس، وتخللها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل الفلسطينيين.


وباعتقال الفلسطينيين الـ18، ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى نحو 8775، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

 

وفا


 




 

 


 

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