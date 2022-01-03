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الإثنين، 03-01-2022 02:23 م

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 18 فلسطينيا من الضفة.

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ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة فلسطينيين من بلدة السيلة الحارثية، وهم: الأسير المحرر عمران صادق أبو الخير طحاينة، ومحمد ياسين حسن جرادات، وخالد محمد مسعود جرادات.


ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينيين : عماد هيثم القواسمي (21 عاما) من حارة الشيخ وسط الخليل، وصهيب الشرباتي.


ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة فلسطينيين ، وهم: عمر نزال، والأسير المحرر سائد أبو البها، والأسير المحرر احمد زيد النبالي من حي المصايف برام الله، والأسير المحرر نجيب مفارجة، ومحمد صالح موسى، من بيت لقيا.
ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب شادي حمامره (20 عاما)، من قرية حوسان غرب.
ومن ‫طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة عنبتا، وهما: محمد عدنان جابر، وعمر هشام أبو كاملة.


ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة فلسطينيين، وهم: الطفلان الشقيقان أحمد ومحمود شويكي، من بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك، والفتى نسيم دميري من حي عين اللوزة بالبلدة، والشابين محمد العتيق من البلدة القديمة، وخطاب شرباتي من منطقة باب حطة.

 

وفا

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