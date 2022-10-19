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الأربعاء، 19-10-2022 09:20 ص

الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة

احتلال 999


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 18 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

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ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين، وهم: لاعب المنتخب الفلسطيني للتايكوندو أنس الدجاني من شارع صلاح الدين، والشقيقان أحمد وتامر خالد ربيع، وأحمد يوسف بدر، وصهيب بدر من بلدة أبو ديس، ومعتز كايد بركات من قرية النبي صموئيل، ومنير الباسطي، ومصطفى أبو غزالة من البلدة القديمة بالقدس، ومحمد جابر من الرام.


وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: محمد عيد بركات (38 عاما)، وجهاد احمد دعيس (28 عاما)، وصدام حسين مناصرة (17 عاما) من بلدة بني نعيم، وصلاح رشيد أبو حديد من مدينة الخليل.


أما في مدينة نابلس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين محمود عودة، وحسام المصري.


وفي رام الله، اعتقلت تلك القوات الشابين نديم سامر مظلوم (19 عاما) من قرية الجانية، وإسلام أبو هدية من حي أم الشرايط.


كما اعتقلت قوات الاحتلال من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم الفتى نادر ثائر إبراهيم جواريش (16 عاما).

 

وفا


 




 

 


 

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