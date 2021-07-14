الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة والقدس

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، 19 مواطنا فلسطينيا من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ونابلس وطوباس وطولكرم وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين التسعة عشر بزعم أنهم مطلوبون.



من جهة أخرى، هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم، 11 مسكنا من البيوت والخيام والبركسات السكنية في تجمع "القبون" البدوي قرب قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.



وأوضح الناطق باسم التجمع البدوي في المنطقة فارس كعابنة، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها عدة شاحنات داهمت المنطقة، وهدمت 11 مسكنا، واستولت على ممتلكات ومقتنيات المواطنين هناك، إضافة إلى الاستيلاء على جرارات زراعية وصهاريج مياه ووحدات طاقة شمسية.



واشار الى أن سلطات الاحتلال تستهدف منذ عقود ماضية التجمعات البدوية شمال وشرق رام الله، عبر عمليات ترحيل وتهجير مستمرة تواجهها العائلات. واضاف ان الاحتلال يسعى من خلال إنهاء التواجد البدوي لإتاحة المجال لإكمال الشريط الاستيطاني على طول الحزام الشرقي للضفة وفصل الأغوار الشمالية عن الضفة.

بترا