الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضّفة الغربية المحتلة، بينهم جريح وأطفال، بالإضافة إلى معتقلين سابقين.

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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل ورام الله، فيما توزعت بقيتها على محافظات طولكرم، بيت لحم ونابلس، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب منازل المواطنين الفلسطينيين.



يُشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة في تشرين الأول الماضي، بلغت 9690 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلة.