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الأربعاء، 27-04-2022 01:40 م

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة وغزة

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 20 فلسطينيا من الضفة وغزة.

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من قطاع غزة، اعتقلت بحرية قوات الاحتلال، ستة صيادين في بحر محافظة رفح جنوبا، وهم: محمود نبيل البردويل، ومحمد إسعيد أبو بطن، خليل أيمن البردويل، محمد أيمن البردويل، محمد إبراهيم البردويل، وإبراهيم هويشل أبو عدوان.


ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين فلسطينيين، وهم: ياسر أبو الرب، والأسيران المحرران علاء حنايشة، وعلي أبو الرب من بلدة قباطية جنوبا، وعاصم جمال أبو الهيجا، ويزن مرعي، ونضال أمين خازم من مخيم جنين.


ومن رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين فلسطينيين، وهم: الأسير المحرر رياض أبو صفية (62 عاما) من قرية بيت سيرا، والأسير المحرر محمد غيظان، ونجليه عوض وعبد العزيز من قرية قبيا.


ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عصام جودت إسماعيل ريان (46 عاما)، من قرية بيت دقو شمال غرب المحافظة.


ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن الفلسطيني وليد أبو تركي ونجله محمد، من خربة قلقس شرق المحافظة، والأسير المحرر مصطفى جميل غنيمات من بلدة صوريف.

 

وفا

 

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