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الإثنين، 20-11-2023 10:16 ص

الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بينهم أشقاء من الخليل

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الوكيل الاخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 21 مواطنا فلسطينيا بينهم أشقاء من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في مدينة الخليل وفتشتها، واعتقلت كلا من: الأشقاء حامد وحسن خالد القواسمي، وبشار ومحمد عرفات القواسمي، ومكرم أكرم إسحق أبو داود، وأنس وفيصل محفوظ، ومحمد سعيد القواسمي، وأيوب أنور القواسمي، وعبد القواسمي، ونور الدين القواسمي، وصهيب صبحي القواسمي، وصلاح نعيم القواسمي، ويونس عزيز القواسمي، وهيثم الجعبة، وعبد الرحمن الخطيب، ولؤي الزغير، وبهاء أبو شخيدم، وحسام أبو شخيدم، وأنس زغير، ومصعب زغير.  

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