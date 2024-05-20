الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا من الخليل

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 21 فلسطينيًا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل كلا من: انس وعلاء وصهيب وعمر الجولاني، ومقداد عمر القواسمة، ووسام حسام القواسمة، ويوسف سعد القواسمة، ومصطفى عبد القادر ادريس، وهمام جمال شاور، وأمين برهان الجنيدي، وأحمد خالد الجنيدي، وعبد الله حاتم الجعبري، وتقي الهشلمون، وحاتم حازم زغير.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم العروب، كلا من: عمار محمد محمود جوابرة، ورضا امجد عبد الرحمن جوابرة، ومن بلدة صوريف: الأسير المحرر يعقوب الحيح وشقيقه صهيب، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.



وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل محمد عوض لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء الخلة والمصرارة والمنطقة الصناعية، وداهمت عددًا من منازل الفلسطينيين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وأتلفت مقتنياتهم، قبل أن تعتقل رائد محمد محمود الخليل (48 عامًا)، ومشير حسن حسين الخليل (23 عامًا)، وعهد أمجد إبراهيم منعم أبو عياش.



وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.





