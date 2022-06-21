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الثلاثاء، 21-06-2022 11:13 ص

الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا من الضفة

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الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 21 مواطنا، من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

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ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين بعد مداهمتها عدة بلدات وقرى، وهم: محمد عبد الله الكيسية، ويزن رشيد عليان، ومحمد خروب، والأسير المحرر يوسف إيهاب زبيدي، ويوسف غوانمة من مخيم الجلزون، ومحمد أمجد صافي من بلدة سردا، والأسير المحرر علي زاهي البرغوثي من بلدة كوبر.


وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من بلدة تقوع شرق المدينة، بينهم 3 أطفال وهم: مصطفى عامر صباح (14 عاما)، وإبراهيم سمير صباح (14 عاما)، ومحمد ياسين صباح (13 عاما)، وعمر ذيب العمور (30 عاما)، ونايف محمود حجاحجة (19 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.


وفي الخليل، اعتقل الاحتلال المواطنين خليل محمد حسين الخاروف، والمعتصم بالله جبريل الجياوي، بعد أن داهمت منزليهما في بلدة إذنا، والمواطنين عبد الله رفعت خليل العواودة (21 عاما) من قرية كرمة جنوبا، وعثمان ياسر عثمان أبو عرام من مسافر يطا، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.


أما في جنين، اعتقل الاحتلال الأسيرين المحررين أمجد الدامون، ومحمد عمر أبو جابر من بلدة قباطية، والأسير المحرر هيثم فايق غوادرة من قرية بئر الباشا.


كما اعتقل جيش الاحتلال الأسير المحرر منير إبراهيم فقهاء (28 عاما) من طوباس، والمواطن كاظم مراد حنني من بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

 

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