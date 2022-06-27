الإثنين 27-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

المواصفات: ضبط 37 محل ذهب تبيع اصناف مخالفة منذ بداية العام الحالي

وكلاء السياحة: وفرنا 100 حافلة لنقل الحجاج

وزير النقل: إعلان آلية دعم مشغلي حافلات النقل العام خلال أيام

ارتفاع أسعار الذهب محليا

مراكز الإصلاح والتأهيل: 79 نزيلاً موزعين على 12 قاعة للتقدم لامتحان التوجيهي

وفد عسكري عُماني يزور الخدمات الطبية الملكية

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيا من الضفة

مصدر: أسعار تذاكر مهرجان جرش بين ٥ دنانير و ٢٠ ديناراً

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من رام الله

الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الأضحى في عديد من الدول الإسلامية

الإثنين، 27-06-2022 10:37 ص

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيا من الضفة

احتلال 4


الوكيل الإخباري -اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 23 مواطنا، من مناطق مختلفة من الضفة.

اضافة اعلان


ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، بينهم سيدة، وهم: كريم مصطفى الأطرش (58 عاما)، وزوجته عايدة محمد الأطرش (55 عاما)، ونجلهما محمد (29 عاما)، وعمران عيسى معالي (43 عاما)، ومعالي أحمد معالي (34 عاما)، وجهاد عيسى معالي، وذلك خلال مداهمة وتفتيش منازلهم، في مخيم الدهيشة.


ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة من أبناء الأسير المحرر ابراهيم الشيخ، وهم: عدي، وقصي، واحمد، ومحمد.


ومن محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين، وهم: عيسى صافي، ومصطفى زيد خروب، وإبراهيم قطاش، ويوسف صالح أبو شريفة من مخيم الجلزون، وطلعت حامد، ومحمد صبح، ومحمد حماد من سلواد.
ومن قلقيلية، اعتقلت تلك القوات المواطنين: سمير برهم، ونهاد جمعة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، في بلدة كفر قدوم شرق المحافظة.


ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب موسى ناصر الأطرش من بلدة سلوان.
ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، 3 مواطنين بينهم شقيقين.


وأفادت مصادر امنية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مالك هاشم الاطرش (39 عاما)، والشقيقين احمد ويحيى محمود نور الدين ابو تركي (60 و38 عاما) عقب دهم منازلهم واقتحام متاجر في حي "واد السمن" جنوب مدينة الخليل وتفتيشها.


وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الاحتلال4

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من رام الله

ف

حماية المستهلك الفلسطينية تدعو مقاطعة الشراء اليوم

اسعاف

إصابة شاب واعتقال 4 آخرين في جنين

احتلال8

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من بيت لحم

159da9b01fa3771a3817567b74c23a83

الاحتلال يجبر فلسطينيا على هدم منزله في القدس

JwGyA

بحرية الاحتلال تلاحق الصيادين في بحر محافظة غزة

أخبار متعلقة
احتلال8

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من بيت لحم

احتلال 6

الاحتلال يعتقل اسيرا محررا من بيت لحم

اسعاف فف

استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في بيت لحم

الاحتلال4

الاحتلال يعتقل طفلا وشابا من بيت لحم

مسطو

مستوطنون يقتحمون بلدة تقوع

اسعاف

ثلاث اصابات بينها حالة خطيرة خلال اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة