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الثلاثاء، 22-11-2022 02:40 م

الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس المحتلة

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الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، تخللها اعتقال 24 فلسطينيا، فيما بلغ عن اشتباكات مسلحة بين مجموعات من المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس وبلدة عنزا قضاء جنين.

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وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال نفذت حملة اقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة، حيث تركزت الاقتحامات في محافظات طولكرم، وجنين، ورام الله، والقدس، وبيت لحم، تم خلالها اعتقال 24 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

 

بترا

 




 

 


 

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