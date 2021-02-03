الاحتلال يعتقل 25 مواطنا في فلسطين

الوكيل الإخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 25 مواطنا من الضفة وغزة.

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ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة تقوع شرق بيت لحم، خمسة مواطنين، وهم: بشار حاتم تعامرة (16 عاما)، احمد سليمان أبو مفرح (17 عاما)، احمد عودة العمور (29 عاما)، عوض الله عادل العمور (19 عاما)، وعدي محمد العمور (22 عاما).



ومن نابلس، اعتقلت خمسة مواطنين، وهم: عزام عماد جوابرة من بلدة عصيرة الشمالية، وناصر أحمد الشاعر (19 عاما)، ونصر الله أحمد الشاعر (19 عاما)، وعاصم عبد المجيد دبابسة (20 عاما)، ومالك مدحت كايد (20 عاما) من سبسطية.



ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة حزما، خمسة مواطنين، وهم: احمد علي الخطيب (34 عاما)، وعودة أحمد عسكر (25 عاما)، وبشار عسكر الخطيب (25 عاما)، والشقيقين قصي (19 عاما)، وفادي حامد عامر الخطيب (16 عاما).

ومن طولكرم، اعتقلت أربعة مواطنين، وهم: أيمن خالد عبيد (23 عاما)، ووسيم ماهر أسعد (20 عاما)، ويوسف مهنا ( 24 عاما)، من ضاحية شويكة شمال طولكرم، ومؤمن ملاح من المدينة.



ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: محمد بسام غطاشة (22 عاما)، وابراهيم مصطفى ابو عوض (20 عاما) من مخيم الفوار، وعزات احمد عوض (26 عاما)، وابراهيم حسين ابو عياش (20 عاما) من بلدة بيت أمر.



وفي سلفيت، اعتقلت المحامي حسام الديك (33 عاما)، وفي جنين، اعتقلت محمد قاسم سباعنة (27 عاما) من بلدة قباطية جنوب المدينة.

المصدر : وفا

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