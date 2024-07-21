الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا بالضفة الغربية

الوكيل الاخباري- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 9750 مواطناً فلسطينيا من الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني.

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وأوضحا في بيان مشترك اليوم الأحد، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.



واعتقلت قوات الاحتلال خلال الساعات الـ 24 الماضية 26 مواطنا فلسطينيا من الضّفة الغربية، بينهم الطالبة ابتهال العامر ابنة الأسير الصحفي نواف العامر، إضافة إلى اعتقال الصحفي حمزة جابر، وأسرى سابقين، وتوزعت عمليات الاعتقال على غالبية محافظات الضفة.