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الخميس، 06-01-2022 10:49 ص

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا من الضفة

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الوكيل الإخباري-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 26 فلسطينيا من الضفة.

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ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا، وهم: سامح أحمد أمين التميمي، ومعاذ أحمد حسين التميمي، وأمين أحمد أمين التميمي، وبكر عبد الخالق فرج التميمي، وجهاد محمد حسين التميمي، ومحمد يونس محمود التميمي، وحسين عبد الحليم حسن التميمي، رامي محمد يحيى التميمي، وجميعهم من قرية دير نظام، وداوود حبوب، وشادي أبو جرادة، وسعيد شلباية، من مخيم الأمعري.


ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين، وهم: نور حاتم قفيشة (25 عاما)، وصهيب فارس الزعاقيق (21 عاما) من بلدة بيت أمر، والأسير المحرر وليد المزين (49 عاما) من مخيم العروب، وجهاد محمود عبيد (42 عاما)، ونجله محمود (22 عاما) من بلدة يطا.


ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أُبي نبيل الأمير (21 عاماً)، بعد مداهمة منزل ذويه في مخيم الفارعة وتفتيشه.


ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة فلسطينيين، وهم: عاصم فوزي فايز حسن، نعمان عبد الحميد سالم حسن، براء نعمان عبد الحميد حسن، محمود عبد الرحيم أبو ريدة (70 عاما) من بلدة قصرة جنوب نابلس، ومحمد خالد محمد سلامة، وجهاد حسين ذياب تميمي من بلاطة البلد.


ومن طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال،  الشاب هادي أسامة أبو العز من سكان زيتا في طولكرم على حاجز "دوتان" العسكري قرب بلدة يعبد غرب جنين.


وفي مدينة القدس اعتقلت قوات الاحتلال المرابـطـة المقدسية خديجة خويص وفلسطينية أخرى لم تعرف هويتها من أمام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى ونقلتهما إلى ما يسمى مركز تحقيق القشلة في باب الأسباط

 

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