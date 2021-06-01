الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيا بالضفة والقدس

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، 27 مواطنا فلسطينيا بعد عمليات دهم وتفتيش شنتها على مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله وطولكرم ونابلس وجنين والخليل وبيت لحم وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين السبعة والعشرين بزعم أنهم مطلوبون.



من جهة اخرى، جرفت آليات الاحتلال صباح اليوم، أراضي لمواطنين فلسطينيين شرق بلدة يطا جنوب مدينة الخليل.



واوضح منسق لجان الحماية والصمود في جنوب الضفة الغربية فؤاد العمور في بيان، ان جرافات الاحتلال نفذت عمليات حفر وتجريف أراضٍ تعود لعائلتي النواجعة وأبو سمرة، في خربة ام الخواص، في تجمع بير العد بمسافر يطا، قرب مستوطنة "حافات طاليا" بهدف توسعتها.

المصدر: بترا