الاحتلال يعتقل 2709 فلسطينيين في الثلث الأول من 2022

الوكيل الاخباري - قال مدير وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، إن الاحتلال الإسرائيلي، وعبر أدواته المختلفة، صعد من اعتقالاته التعسفية منذ مطلع العام الجاري، في جميع المحافظات الفلسطينية وخاصة في القدس، وقد سُجل اعتقال 2709 فلسطينيين خلال الثلث الأول من العام الحالي.



وأضاف: أن اجمالي تلك الاعتقالات شكلت زيادة قدرها 58 بالمئة عما سُجل في نفس الفترة من العام الماضي.

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