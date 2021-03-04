الاحتلال يعتقل 3 شبان على حاجز الزعيم في القدس

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 3 شبان على حاجز الزعيم، شرق مدينة القدس المحتلة.
وقالت مصادر فلسطينية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: محمد ابو الهوى (18 عاما)، وداود محمود أبو الهوى (18 عاما)، وسفيان فراس ابو الهوى (20 عاما)، وهم من سكان بلدة الطور بالقدس المحتلة، بعد أن أوقفت مركبة يستقلونها.
المصدر : وفا
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