الاحتلال يعتقل 3 شبان على حاجز الزعيم في القدس

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 3 شبان على حاجز الزعيم، شرق مدينة القدس المحتلة.

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وقالت مصادر فلسطينية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: محمد ابو الهوى (18 عاما)، وداود محمود أبو الهوى (18 عاما)، وسفيان فراس ابو الهوى (20 عاما)، وهم من سكان بلدة الطور بالقدس المحتلة، بعد أن أوقفت مركبة يستقلونها.

المصدر : وفا

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