الاحتلال يعتقل 3 عمال ويستولي على مركبتهم شرق رام الله

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، ثلاثة عمال يعملون في مدرسة قيد الانشاء في منطقة الطبيل ببلدة كفر مالك شرق رام الله، واستولت على مركبتهم الخاصة.

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وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة التابعة لعين سامية، واعتقلت ثلاثة عمال- لم تعرف هويتهم بعد- يعملون في المدرسة، واستولت على مركبتهم الخاصة، بحجة وقوعها في المنطقة المصنفة "ج".

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم المدرسة، وقامت بتصويرها.



يشار الى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة أكثر من مرة، وقبل أربعة أيام اعتقلت فلسطينيين اثنين يعملان في المدرسة، واستولت على شاحنة ومعدات بناء، وقبلها بشهرين جرى تهجير عائلة من آل كعابنة من المكان.



وقبل أكثر من عام، اقيمت بؤرة استيطانية جديدة في منطقة عين سامية شرق كفر مالك، وشهدت المنطقة مواجهات مستمرة أصيب خلالها عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، بعد أن خرجوا في مسيرات رفضا للاستيطان ولإقامة هذه البؤرة على أراضيهم.



وفا

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