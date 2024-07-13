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السبت، 13-07-2024 10:48 ص

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين بينهم سيدة من قلقيلية

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة فلسطينيين بينهم سيدة من محافظة قلقيلية.

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وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية، واعتقلت الفلسطينية دنيا داوود، وغسان جبريل، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.


وأضافت أن الاحتلال عقب اقتحام المدينة، أغلق المدخل الشرقي ومنع تنقل المواطنين، قبل إعادة فتح المدخل فيما بعد.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية، واعتقلت الفلسطيني عبد اللطيف رياشي في حارة المنطار بالبلدة، وداهمت منزل المواطن مروان رياشي، وألحقت به خرابا واسعا


 




 

 


 

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