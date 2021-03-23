الثلاثاء 23-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في عدد من مديرياتها

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

صحة الكرك تدعو المواطنين إلى أخذ لقاح كورونا

منح الأردنيين القادمين من مصر تخفيضا على تكلفة فحص الكشف عن كورونا

القبض على موظف طلب رشوة من مستثمر

8332 من الكوادر الطبية تلقوا الجرعة الأولى من مطعوم كورونا

إصابات كورونا تتجاوز 123 مليوناً حول العالم

عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح يقترب من ربع مليون

وزارة الصحة تكشف عن اجراءات جديدة لمواجهة كورونا

تحذير هام وعاجل من مديرية الامن العام

الثلاثاء، 23-03-2021 03:52 م

بعد الاعتداء عليهم بالضرب

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في بلدة سلوان

اعت
توضيحية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 3 شبان من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي بئر أيوب في سلوان، وأوقفت المركبات ودققت في هويات راكبيها، واعتقلت الشبان: خضر عودة، ومحمد عودة، ومحمود عبد عودة، بعد أن اخضعتهم للضرب والتفتيش الجسدي.

اضافة اعلان
 

المصدر : وفا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11201823161289

إصابات بمواجهات مع الاحتلال بنابلس واعتقال 14 فلسطينيا بالضفة والقدس

اسير

جنين: الأسير محمد مرعي يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

163995995_3835090773235708_4330121452826476522_o

82 مستوطنا يقتحمون الأقصى

9999108144

الاحتلال يخطر بهدم ورشة تصليح مركبات جنوب جنين

20200527_1590565928-298

الاحتلال يعتقل فلسطينيا في القدس

26e25494-2e1f-4a7b-8198-0d29756f1f5b

إصابات وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

أخبار متعلقة
9abd6bf18598cf28512161f401c5c46f-1616413874

الاحتلال يغلق الطريق الرابطة بين بيت اكسا والقدس بالأسلاك الشائكة

3a439aa2-f1fe-4108-a6b1-b3310d9d090f (1)

89 مستوطنا يقتحمون الأقصى

منت

66 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

a086689e-cd5a-4902-9d2e-a30c7142ebcb

53 مستوطنا يقتحمون الأقصى

3gsqqhnzdq8xqvxcl7cefah3juqxedes

الاحتلال يعتقل مصورا صحفيا من القدس

2202118151742907955641

89 مستوطنا يقتحمون الأقصى