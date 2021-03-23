الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في بلدة سلوان

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 3 شبان من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.



وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي بئر أيوب في سلوان، وأوقفت المركبات ودققت في هويات راكبيها، واعتقلت الشبان: خضر عودة، ومحمد عودة، ومحمود عبد عودة، بعد أن اخضعتهم للضرب والتفتيش الجسدي.

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المصدر : وفا

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