الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في بلدة سلوان

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 3 شبان من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.
وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي بئر أيوب في سلوان، وأوقفت المركبات ودققت في هويات راكبيها، واعتقلت الشبان: خضر عودة، ومحمد عودة، ومحمود عبد عودة، بعد أن اخضعتهم للضرب والتفتيش الجسدي.
المصدر : وفا
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