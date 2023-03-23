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الخميس، 23-03-2023 12:35 م

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل

احتلال 10


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة فلسطينيين من مدينة الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطيني نصري الجعبة، ونجله مالك، من منطقة سنجر جنوب مدينة الخليل، ومحمد أحمد دنديس من منطقة عصى غرب المدينة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في منطقة عصى عُرف من أصحابها: منزل الأسير أنس الجعبة، ومنزل الأسيرين المحررين إبراهيم سالم رشيد، وسالم احريزات من بلدة يطا جنوب الخليل.


وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات مدينة الخليل ومخيماتها، وفتشت مركبات الفلسطينيين ودققت في هوياتهم.

 

وفا


 




 

 


 

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