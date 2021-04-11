الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من جنين

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة فلسطينيين من بلدة قباطية، جنوب جنين.

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وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور خلال تصريحات صحافية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من قباطية، وهم: محمود أحمد خليل أبو الرب، ومحمد تيسير ذياب، ومحمد كميل، في العشرينات من عمرهم، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.



وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة وقرية مركة، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

المصدر : وفا