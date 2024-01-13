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السبت، 13-01-2024 11:28 ص

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولي على عشرات المركبات بالخليل

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة فلسطينيين خلال مداهمة بلدتي إذنا وصوريف غرب الخليل، وفتشت عدة منازل، واستولت على أكثر من 30 مركبة.

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وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت منازل الشهداء الثلاثة اسماعيل ومحمد وعدي أبو جحيشة، واعتقلت أحمد، والد الشهيد إسماعيل، وحطمت مركبته، واعتدت على ذوي الشهداء بالضرب المبرح، واستولت على مركباتهم.


كما اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينيين محمود داوود اغنيمات (32 عاما)، وغسان رشيد من بلدة صوريف غرب الخليل، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: منيب عبد الله اغنيمات وشقيقه داوود، واستولت على أكثر من 30 مركبة.



 




 

 


 

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