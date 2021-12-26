الأحد 26-12-2021
الوكيل الاخباري

الأردن يسجل 295 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

التربية تنهي استعداداتها لامتحان التوجيهي التكميلي

قبول 308 طلاب من ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي

شروط جديدة لترخيص مصانع الأدوية في الأردن

مياه اليرموك: التعامل مع 367 شكوى خلال المنخفض الاخير

الحكومة تدرس 4 عروض أجنبية ومحلية للتنقيب عن النحاس

الخرابشة: دراسات تشير إلى وجود الذهب الخام جنوب الاردن

خطة لهيكلة وزارة الطاقة وامين عام مختص بالمصادر الطبيعية

ما الذي حدث في مراكز الإصلاح والتأهيل - فيديو

الطاقة: بدء التنقيب عن الفوسفات في الريشة - تفاصيل

الأحد، 26-12-2021 02:11 م

الاحتلال يعتقل 3 موظفين في الأوقاف ويفرض حصارا على أبواب الأقصى

الاحتلال


الوكيل الإخباري-اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة موظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية، أثناء عملهم في المسجد الأقصى.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن شرطة الاحتلال اعتدت على أحد حراس مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى وفرضت حصاراً على جميع أبوابه، وهددت باقتحام المصلى لاعتقال الحارس، بعد أن استدعت مزيدًا من عناصرها.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال حارس المسجد الأقصى لؤي أبو السعد بعد محاصرته داخل قبة الصخرة واقتادته للتحقيق في أحد مراكزها في القدس.
وأعقب ذلك اعتقال حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني وموظف الأوقاف رائد زغير أثناء عملهما في المسجد.

كما اقتحمت قوات من شرطة الاحتلال ومخابراته منزل نائب مدير عام مديرية الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات في صور باهر جنوب شرق القدس وعاثت فيه خرابًا، قبل أن تترك له استدعاء للتحقيق معه.

وكان بكيرات اعتُقل مؤخرًا قرب باب الأسباط، وتم الإفراج عنه شرط إبعاده عن المسجد الأقصى المبارك والضفة الغربية.

وتزامن ذلك مع اقتحام مجموعات من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى من باب المغاربة وأدائهم طقوسًا تلمودية وتنفيذهم جولات استفزازية في باحاته وساحاته تحت حماية شرطة الاحتلال.

وفا

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
JfJ6r

مواجهات بين الطلبة وقوات الاحتلال شرق بيت لحم

image

7 وفيات و176 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

thumbgen

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من قلقيلية

20181104104350

الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس

8f6efdfe14c1a95e45887ced4a44fb0f

الاحتلال يغلق طريق جنين - نابلس

الاحتلال4

الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

أخبار متعلقة
2cac6763537b2a8b3bb8ee59c5ca2d47

الأسير حسن بزور من جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

05111262025805518358337000733177

الاحتلال يعتقل فسطينيين ويفتش عدة منازل في الخليل

b73d07f4-840a-4a25-933f-b916c7a62575

الاحتلال يعتقل فلسطينيا على حاجز الجيب العسكري شمال غرب القدس

6cfdccb28c53bf14d6fe7941b589bc77_421

قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة

0RluQ

الاحتلال يستدعي شابا من سلوان ويمدد اعتقال آخر

غزة بحر

غزة: الاحتلال يعتقل 5 صيادين ويحتجز قاربهم