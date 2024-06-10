الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الإثنين، 30 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من يطا/الخليل، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى أفرج عنهم مؤخرًا، وأعاد الاحتلال اعتقالهم.

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وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك، صدر اليوم الإثنين، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، جنين، نابلس، رام الله، الخليل، سلفيت، القدس، وطوباس التي تشهد عملية اقتحام واسعة.



إلى جانب ذلك، تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تّخريب وتّدمير منازل الفلسطينيين، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل.



يشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من (9155)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وفا