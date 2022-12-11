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الأحد، 11-12-2022 09:29 ص

الاحتلال يعتقل 4 أسرى محررين جنوب جنين

احتلال 1


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة أسرى محررين، بينهم شقيقان، جنوب جنين.

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وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين، واعتقلت الأسيرين المحررين الشقيقين طارق ونبيل إبراهيم أبو شادوف، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.


يذكر أن لهما شقيقا اسمه إسماعيل معتقلا منذ 19 عاما، ومحكوما 28 عاما، وفرضت قوات الاحتلال عليه حكما إضافيا لمدة عامين.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين ناهد سليم حمارشة، وعلي عبد الرحمن بعجاوي، بعد أن داهمت منزليهما في بلدة يعبد، وفتشتهما.


وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها وشن حملات تمشيط واسعة في محيط قرى وبلدات الجلمة، وعرانة، وكفر دان، وكفر قود، ونزلة الشيخ .

 

وفا


 




 

 


 

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