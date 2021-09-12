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الأحد، 12-09-2021 03:05 م

الاحتلال يعتقل 4 طلاب مدرسة في بلدة تقوع شرق بيت لحم

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الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة طلاب، أثناء عودتهم من مدرستهم، في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

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وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح،  بأن قوات الاحتلال اعترضت طريق الطلاب أثناء خروجهم من مدرستهم (ذكور تقوع الثانوية) واحتجزت عددا منهم، في منطقة وادي الحلقوم غرب البلدة، قبل أن تعتقل كلا من: غيث عيسى جبريل، والشقيقين وسام وحسام مراد العمور، وعطية محمد العمور، وتتراوح أعمارهم ما بين 14-16 عاما.


يشار إلى أن قوات الاحتلال قمعت صباح اليوم مسيرة طلابية خرجت في بلدة تقوع، تضامنا مع الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" قبل أيام.

 

المصدر : وفا 

 

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