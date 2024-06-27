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الخميس، 27-06-2024 08:50 ص

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بينهم طالبة جامعة

احتلال 5


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين بينهم طالبة جامعية.

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وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت كل من: محمود محمد أبو عرام، وإبراهيم عمر ضيف الله، والطالبة الجامعية أنوار إياد العمور (20 عاما)، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.


وفي بلدة دورا جنوب غرب مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني باسل حسام فراح، وداهمت عددا من المنازل في بلدة السموع جنوب المدينة، عرف منها منازل عائلة المواطن نور الدين محاريق وأبنائه.


 




 

 


 

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