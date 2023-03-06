الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بينهم طفل من الخليل

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربعة فلسطينيين بينهم طفل من محافظة الخليل.

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وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة سعير شمال شرق الخليل، الفلسطينيين أحمد حسن الفروخ (19 عاما)، والطفل أبي باجس المطور (15عاما)، ومن بلدة بيت أمر وحيد حمدي أبو ماريا (55 عاما)، وجمال محمد عادي (18 عاما)، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.



وأضافت أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية، وسعير، وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.



وفا

