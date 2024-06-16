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الأحد، 16-06-2024 05:03 م

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من المغير بينهم طفل

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، أربعة فلسطينيين من قرية المغير شمال شرق رام الله، بينهم طفل.

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وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين، وهم: الطفل بهاء كاظم الحج محمد (7 أعوام)، وضياء محمد من سكان العوجا، ومفيد أبو عليا، وكمال زياد نعسان.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدداً من منازل الفلسطينيين، ونصبت حاجزاً عند مدخلها الغربي، وأعاقت حركة تنقل الفلسطينيين.


وتواصل قوات الاحتلال اقتحام المغير منذ ساعات الصباح، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.




 




 

 


 

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