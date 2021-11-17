الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من بلعين ومستوطنون يعيقون حركة المرور عند سنجل

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة فلسطينيين من قرية بلعين، غرب رام الله.

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وقالت مصادر أمنية لمراسلنا إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: يمان خالد، وبراء رياض، وجهاد باسم، وياسين أبو سمعة.



وفي السياق ذاته، استولت قوات الاحتلال، على 5 دونمات من أراضي جبل الريسان، الذي يتوسط قرى: راس كركر، وخربثا بني حارث، وكفر نعمة، ودير بزيع، غرب رام الله.



إلى ذلك، احتشد مستوطنون عند مدخل بلدة سنجل شمال رام الله، بحماية قوات الاحتلال، واعاقوا حركة السير، ورددوا هتافات عنصرية، وحاولوا الاعتداء على منازل الفلسطينيين القريبة.

وفا