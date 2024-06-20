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الخميس، 20-06-2024 10:16 ص

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من بيت لحم بينهم طفل

احتلال٢


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، أربعة فلسطينيين من مناطق متفرقة من محافظة بيت لحم، بينهم طفل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الطفل سيف الدين عبد الرحمن درويش (14 عاما)، من مخيم عايدة شمالا، وياسر علي أحمد الشيخ، ومحمد محمود علي الشيخ من قرية مراح رباح جنوبا، ويزن محمد موسى اشتيوي من بلدة الشواورة شرقا، بعد دهم، وتفتيش، منازل ذويهم.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مراح معلا جنوب بيت لحم، واعتدت بالضرب على الفلسطيني خليل جهاد أبو شقرة.


 




 

 


 

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