الثلاثاء 25-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 25-06-2024 08:22 ص

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من بيت لحم

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة في بيت لحم.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت على اياد جعبة (26 عاما) من بلدة الدوحة غربا، ومهدي محمد فرارجة (21 عاما) من منطقة الكركفة، ونضال خالد سويلم (40 عاما) من منطقة واد شاهين وسط بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال على حاجز الكونتينر العسكري شمال شرق بيت لحم الأسير المحرر شادي كامل مصلح من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، وداهمت منزل المواطن الفلسطيني هلال مشاعلة وفتشته.

 




 

 


 

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