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الإثنين، 05-04-2021 09:45 ص

عقب مداهمة منازلهم

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين شمال رام الله

ال
تعبيرية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة مواطنين من قرية كوبر شمال غرب رام الله.

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وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عاصم نبيل العبد (26 عاما)، ومصطفى رائد البرغوثي (30 عاما)، ومحمد فهمي عصفور، ووطن عاصف البرغوثي (23 عاما)، وذلك عقب مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

 

المصدر : وفا 

 

 

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