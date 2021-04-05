الاحتلال يعتقل 4 مواطنين شمال رام الله

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة مواطنين من قرية كوبر شمال غرب رام الله.
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عاصم نبيل العبد (26 عاما)، ومصطفى رائد البرغوثي (30 عاما)، ومحمد فهمي عصفور، ووطن عاصف البرغوثي (23 عاما)، وذلك عقب مداهمة منازلهم، وتفتيشها.
المصدر : وفا
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