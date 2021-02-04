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الخميس، 04-02-2021 01:27 م

عقب مداهمة منازلهم

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من رام الله والبيرة

كم
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

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وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: إسلام الطويل (20 عاما) من مدينة البيرة، وغسان عزام (22 عاما) من حي أم الشرايط، والأسير المحرر عدي عيسى زهران (22 عاما) من دير أبو مشعل، وخير أحمد عمارة (44 عاما) من رنتيس شمالا، وذلك عقب مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

 

المصدر : وفا 

  

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