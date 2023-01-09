الاحتلال يعتقل 5 شبان من القدس

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، خمسة شبان من مناطق من محافظة القدس.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال برفقة وحدة "المستعربين" اقتحمت بلدة العيسوية ونفذت حملة اعتقالات طالت ثلاثة شبان بعد مداهمة منازلهم، فيما اختطف المستعربون الشاب عبد الله عبيد.



وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة العيسوية، أطلقت خلالها المياه العادمة على الشبان.



وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، واعتقلت الشاب أيهم حلبية، كما سلمت الشاب محمد ربيع استدعاء للتحقيق معه غدا الثلاثاء.



وفا

