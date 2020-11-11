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الأربعاء، 11-11-2020 08:51 ص

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين في الخليل

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة شبان فلسطينيين خلال مداهمات نفذتها في مخيم الفوار، وبلدة سعير جنوب شرق الخليل.

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وافادت مصادر أمنية ان قوات الاحتلال داهمت مخيم الفوار جنوب الخليل واعتقلت ثلاثة شبان، وهم: جواد زياد اهديب، وابراهيم علي ابو وردة، وحسن اكرم زغموت، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.


كما داهمت قوات الاحتلال بلدة سعير شرق الخليل واعتقلت الشاب علي موسى جردات، وفتشت منزلي ذويه وشقيقه شادي، وعبثت بمحتوياتهما.

 

وفي أراضي عام 48 اعتقلت الشاب معتصم يوسف ماضي (28 عاما) وهو من مخيم العروب.


من جهة اخرى، سرقت مجموعة من المستوطنين مساء أمس، ثمار زيتون في منطقة "تل الرميدة" وسط الخليل، تعود ملكيتها لعائلة البكري.


 




 

 


 

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