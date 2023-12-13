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الأمن: 5 وفيات و35 إصابة بحادث تدهور حافلة عند نزول سلحوب

الأربعاء، 13-12-2023 08:58 ص

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من بيت لحم

احتلال 10


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، خمسة فلسطينيين من بيت لحم.

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وأفاد مصدر امني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كرم ماجد العمرين (26 عاما)، ومحمد كايد النشاش (44 عاما)، وشقيقه علاء الدين (48 عاما)، ومحمد عايد الحموز (18 عاما)، وجميعهم من مخيم العزة شمالا بعد دهم منازلهم وتفتيشها.


وفي بلدة جناته جنوب شرق بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال علي ناجي عايش (25 عاما)، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.


وأضاف المصدر أن مواجهات اندلعت إثر اقتحام مخيم العزة، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.



 




 

 


 

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