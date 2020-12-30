الأربعاء 30-12-2020
الوكيل الاخباري

وفيات الأربعاء 30/12/2020

بدء الامتحانات النهائية لطلبة المدارس اليوم

الحكومة تعلن قرارات هامة اليوم

الإعلان عن نتائج الشامل اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ارتفاع طفيف على الحرارة.. الأربعاء

صحة عجلون تتسلم 3 ثلاجات لحفظ لقاح الفيروس

الاعلان عن قرارات حكومية هامة يوم الاربعاء

حشرات وديدان بحاويات سمسم وصلت مطابخ الأردنيين

العثور على جثة وافد بالبقعة

الأربعاء، 30-12-2020 09:01 ص

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين ويستولي على مركبة أحدهم في رام الله

836062a0-bdbf-4b8c-8918-44f214a15cbf


الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين فلسطينيين بعد اقتحامها عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة.
اضافة اعلان

وذكرت مصادر فلسطينية  أن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى حي الطيرة بمدينة رام الله، واعتدت بالضرب المبرح على الأسير المحرر رامي فضايل، قبل اعتقاله.

وأضافت المصادر ذاتها أن فضايل اعتقل أول أمس، وأفرج عنه لاحقاً، ليعود الاحتلال لاعتقاله مجدداً الليلة الماضية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد زيتون بعد أن داهمت منزله في حي عين منجد واستولت على مركبته، كما اعتقلت الأسير المحرر لؤي عرار بعد اقتحام منزل في حي عين مصباح.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد قعد من قرية أبو قش، والشاب أيسر معروف من قرية عين قينيا شمال رام الله.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ط

مستوطنون يحتشدون جنوب وشرق بيت لحم

مك

نابلس .. مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين

P7KRS

الاحتلال يقتلع 350 شجرة زيتون ويهدم 3 مساكن في أريحا

20180222090417

وفاة جراء حريق منزل في طولكرم

thumb (1)

الاحتلال يهدم منزلا ومخزنين شرق يطا

download (1)

الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من القدس

أخبار متعلقة
jhdbhndhhd1224555

الخارجية الفلسطينية : استهداف الاحتلال للمستشفيات تصعيد خطير

unnamed

مستوطنون ينصبون خيمة على أراضي دير جرير شرق رام الله

اعتداء-مستوطنون-حماية-جنود-احتلال-590x330

مستوطنون يهاجمون عددا من القرى في رام الله

22-14-1200x675

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من تياسير

263058_5_1576655798

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من العيزرية

0xqoX (1)

الاحتلال يستولي على جرافة في بيرين شمال شرق يطا