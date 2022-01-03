الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين بينهم طفلان شقيقان

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خمسة مقدسيين من أنحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مراسلة وفا في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين الشقيقين أحمد ومحمود شويكي، من بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك، والفتى نسيم دميري من حي عين اللوزة بالبلدة، ومحمد العتيق من البلدة القديمة، وخطاب شرباتي من منطقة باب حطة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وعبثت بمحتوياتها.



وكانت سلطات الاحتلال، أفرجت عن الشاب المقدسي منذر رويضي من بلدة سلوان بشرط الحبس المنزلي لأربعة أيام.

اضافة اعلان

وفا