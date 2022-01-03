الإثنين 03-01-2022
الوكيل الاخباري

طرح عطاءات الإشراف على إنشاء 16 مدرسة في المملكة

تركيب أكثر من 130 ألف عداد كهربائي ذكي في 2021

الغذاء والدواء: تفعيل خدمة الاستعلام عن المستلزمات الطبية

التربية: 42768 طالبا يتقدمون لتكميلية التوجيهي الثلاثاء

إيقاف شخصين قاما بمخالفة الحجر المنزلي في المفرق

الصفدي: نحن مع السعودية في أي خطوة

الخصاونة : حكوماتنا اليوم برلمانية

السفيرة البريطانية : سنبذل قصارى جهدنا لدعم الأردن

الدفاع المدني : التعامل مع 1375 حالة اسعافية في 24 ساعة

الخارجية تدين اختطاف سفينة من قبل الحوثيين

الإثنين، 03-01-2022 02:34 م

الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين بينهم طفلان شقيقان

خلال-فبراير..-أبرز-انتهاكات-الاحتلال-في-القدس-والأقصى-750x405-1


الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خمسة مقدسيين من أنحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مراسلة وفا في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين الشقيقين أحمد ومحمود شويكي، من بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك، والفتى نسيم دميري من حي عين اللوزة بالبلدة، ومحمد العتيق من البلدة القديمة، وخطاب شرباتي من منطقة باب حطة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وعبثت بمحتوياتها.

وكانت سلطات الاحتلال، أفرجت عن الشاب المقدسي منذر رويضي من بلدة سلوان بشرط الحبس المنزلي لأربعة أيام.

اضافة اعلان

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
-2096829668

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة

18d9d91e-a838-4288-8f00-a37c5fc1dfe5

مستوطنون يشرعون بشق طريق استيطانية غرب بيت لحم

dSyKL

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

20-jpg-64214912017316565

مستوطنون يهاجمون رعاة أغنام شمال غرب أريحا

sqqEK

الاحتلال يجبر عائلة على هدم منزلها ذاتيًّا في صور باهر

zwlEi

الاحتلال يقتحم بلدة العيسوية

أخبار متعلقة
-1200778263

الاحتلال يفرج عن طفلين مقدسيين بشرط الحبس المنزلي

20170819041844

الاحتلال يجبر فلسطينيا على هدم منزله في سلوان

20181104104350

الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس

83d3a090-9f34-433c-9c17-e63c6ecb6c41 (1)

نابلس: وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال

Txemt

هيئة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان يواجه وضعا صحيا مقلقا

473422288f4bf6b7e176734d101f0d73-jpg-83411567868357221

الاحتلال يهدم مسكنا شرق يطا جنوب الخليل