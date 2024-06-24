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الإثنين، 24-06-2024 08:50 ص

الاحتلال يعتقل 59 فلسطينيا من رام الله

احتلال 6


الوكيل الاخباري - شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها بلدتي سلواد شرق رام الله وكفر نعمة غربا، طالت 59 فلسطينيا على الأقل.

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وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد شرقًا، واعتقلت 29 مواطنا، بعد التنكيل بهم، خلال مداهمة وتفتيش منازل ذويهم، وكانت قد احتجزت عشرات الشبان وحققت معهم ميدانيا قبل إخلاء سبيلهم.


وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال، اقتحمت كفر نعمة غربًا، واعتقلت أكثر من 30 فلسطينيا، في حملة اعتقالات غير مسبوقة، كما كانت قد احتجزت عشرات الشبان وحققت معهم ميدانيا قبل إخلاء سبيلهم.


 




 

 


 

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