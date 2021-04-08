الخميس 08-04-2021
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الخميس، 08-04-2021 03:01 م

بعد مداهمة عمارة سكنية

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين بالخليل

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الخميس، ستة مواطنين من عائلة واحدة بعد  مداهمة عمارة سكنية في منطقة "عقبة انجيلة" بمدينة الخليل.

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وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من عائلة أبو صبيح، هم داوود أبو صبيح (55 عاما) وأولاده وائل (28 عاما)، ونائل (26عاما)، وباسل (24 عاما)، وجهاد خليل أبو صبيح (33 عاما)، وحمزة خليل أبو صبيح (28 عاما)، بعد مداهمة عمارة في مدينة الخليل.

 

المصدر : وفا

 

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