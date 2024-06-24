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الإثنين، 24-06-2024 09:50 ص

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين بينهم امرأة وطفل من الخليل

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ستة فلسطينيين بينهم امرأة وطفل، من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل، إيهاب محمد سالم الشويكي وزوجته مرام صادق عودة، وعمر محمد عمر، كما اعتقلت من بلدة سعير شمال شرق الخليل المواطن نوفل ربحي الفروخ ونجله عبده، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.


وقال الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل محمد عوض لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال داهمت أحياء الحارة التحتا في البلدة، وأطلقت قنابل الصوت صوب منازل المواطنين واعتقلت الطفل المصاب محمد منذر يوسف زعاقيق (13 عاما) وهو جريح أصيب برصاص الاحتلال في قدمه قبل أسبوع.


 




 

 


 

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